Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 21:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Devrilen tırdaki pancarlar yola saçıldı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen tırdaki pancarlar yola saçıldı. Pancarların iş makineleriyle temizlenmesinin ardından yol trafiğe açıldı.
Adnan Karadoğan yönetimindeki tır, Kastamonu-Ankara kara yolunun Beşdeğirmenler mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Pancarlar yola saçıldı
Kaza sonrası tırın kasasındaki pancarlar kara yoluna saçıldı. Polis ekiplerinin önlem almasının ardından pancarlar iş makineleriyle yol kenarına taşındı.
Kaza nedeniyle ulaşım yaklaşık 2 saat karşı şeritten çift yönlü sağlandı.
Etiketler: Trafik Kazası
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