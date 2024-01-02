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Türkiye
AA 02.01.2024 09:26

Devrilen elektrikli soba yangına sebep oldu: Ölü sayısı 4'e çıktı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, dün evde çıkan yangında annesi, babası ve ikiz kardeşi ölen yaralı çocuk da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Devrilen elektrikli soba yangına sebep oldu: Ölü sayısı 4'e çıktı

Köklüce Mahallesi'ndeki müstakil evlerinde, annesi Nazan, babası Enis ile 2 yaşındaki ikiz kardeşi Kaan Lamba'nın öldüğü elektrikli sobanın devrilmesi nedeniyle çıkan yangında yaralanan Demir Lamba da Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi de işlemleri için morga kaldırıldı.

Lamba ailesinden 4 kişinin cenazesi Köklüce Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bu arada, 4 çocukları bulunan Lamba çiftinin kızı Irmak ve diğer oğlu Bulut'un ise yangının çıktığı geceyi evlerinin yakınındaki anneannelerinin ikametinde geçirdikleri öğrenildi.

Devrilen elektrikli soba yangına sebep oldu: 3 ölü
Devrilen elektrikli soba yangına sebep oldu: 3 ölü

Adana'da dün bir evde çıkan yangında itfaiye ekipleri dumandan etkilenen anne Nazan, baba Enis ile 2 yaşındaki ikizler Kaan ve Demir Lamba'yı dışarı çıkarmış, sağlık ekipleri anne ve baba ile çocuklardan Kaan'ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Demir Lamba ise Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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