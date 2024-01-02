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Türkiye
DHA 02.01.2024 09:25

Mısır yüklü tırın dorsesinde yangın

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, seyir halindeyken alev alan mısır yüklü TIR’daki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mısır yüklü tırın dorsesinde yangın
[Fotograf: DHA]

E-90 Otoyolu’nda dün saat 23.30 sıralarında, Osmaniye yönüne giden mısır yüklü tır, Bahçe ilçesinde gişe yakınlarına geldiğinde dorsenin lastiklerinde balataların ısınması sonucu dumanlar yükselmeye başladı.

Sürücü aracını emniyet şeridine park ederek çekiciyi dorseden ayırarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedi.

Alevler kısa sürede dorseyi sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bahçe Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında dorsede zarar oluştu.

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