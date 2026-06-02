Devre tatil ve devre mülk satışlarında tüketicilere önemli uyarılar

Ticaret Bakanlığı, devre tatil ve devre mülk satışlarında yaşanan mağduriyetlere karşı tüketicilere önemli uyarılarda bulundu.

Bazı firmaların ücretsiz tatil vaadi, mevcut devre mülkün satılacağı yönündeki teklifler ve çeşitli ikna yöntemleriyle tüketicileri yeni sözleşmeler imzalamaya yönlendirdiği, bazı şikayetlerde ise tüketicilerin bilgisi dışında vekaletname kullanılarak tapu devir işlemleri yapıldığı öğrenildi.

Mağduriyet yaşayan vatandaşların ödeme iadesi veya satış iptali için firmalarla iletişime geçtiğinde benzer yöntemlerle ikinci kez satışa yönlendirildiği ve yeniden ödeme yapmak zorunda bırakıldığına dair başvurular da bulunuyordu.

Ticaret Bakanlığı'nın yürüttüğü denetimler kapsamında 2023 yılından bu yana 21 firma hakkında hazırlanan 25 soruşturma raporu Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi. Ayrıca 62 firmaya toplam 352 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulandı, 3 firmaya yönelik incelemeler ise sürüyor.

Bakanlık, vatandaşların imzalayacakları sözleşme ve vekaletnameleri dikkatlice incelemeleri, ücretsiz tatil vaatlerine karşı temkinli olmaları ve hak kaybı yaşamamaları için yasal haklarını bilmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca devre tatil sözleşmelerinde tüketicilerin 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden cayma hakkına sahip olduğu hatırlatıldı.