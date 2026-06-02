Avcılar'da kolonlarından ses gelen 5 katlı bina tahliye edildi

Olay, Ambarlı Mahallesi'nde bulunan, 5 katlı bir binada yaşandı. Binanın yanındaki inşaatta yapılan temel kazısında toprak kayması meydana geldi.

Bunun etkisiyle 5 katlı binanın girişindeki merdivenler çöktü. Daha sonra binanın kolonlarından gelen sesler üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi binadan itfaiye merdiveni ile tahliye edildi.

Yetkililer tarafından girişi tamamen kapatılan bina ile ilgili inceleme sürüyor.