Alkollü sürücünün çarptığı araç doğal gaz kutusunu patlattı

Olay, gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre alkollü sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırımda park halindeki bir araca çarptı.

Çarpmanın etkisi ile park halindeki araç, bir apartmanın doğal gaz kutusunu parçaladı. Kutudan çıkan yoğun gaz, mahalleliyi sokağa döktü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile durum kontrol altına alındı. Alkollü sürücü gözaltına alındı.