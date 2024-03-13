Devletin hizmet politikaları Suruç'u değiştirdi

Terör örgütü PKK, Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçesi Suruç'ta vatandaşların yaşamını zorlaştırmak, hizmet almasını engellemek için yıllarca saldırdı.

Faili meçhul cinayetlerde yüzlerce insanın yaşamını yitirdiği, on binlercesinin göç ettiği ilçe, yıllarca yerinde saydı.

Terör örgütü PKK'nın HDP üzerinden belediyede kurduğu vesayet görevlendirme ile sona erince Suruç'un çehresi değişti.

Biz bugün çok çok iyiyiz. Rabbime şükrediyorum. Akşam ezanına yarım saat 45 dakika kala ben o zaman esnaftım. Herkes dükkanını kapatıp evine gitmek zorunda kalıyordu. Akşam babası çarşıda ölse babasının cenazesine gidemezdi. Çünkü neyin ne olacağı belirsizdi. Ne dost belli ne düşman belli. Ama bugün dost da belli düşman da belli." Ahmet Demirel-İlçe sakini

Neredeyse altyapısı bulunmayan Suruç’a kısa sürede içme ve atık su şebekesi döşendi, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerin yolları tamamen yenilendi. Suruç-Akçakale çevre yolu da tamamlanmak üzere.

Suruç denilince akla terör, şiddet olayları, toplumsal olaylar, patlamalar geldiğini belirten Kaymakam – Belediye Başkan Vekili İbrahim Güneş, "Çok şükür 2016 yılından itibaren devletimiz buraya belediye başkanı olarak görevlendirme yaptıktan sonra artık Suruç hizmetle, sosyal faaliyetlerle, sporla anılmaya başlandı. Daha da önemlisi gecenin herhangi bir saatinde, herhangi bir sokağında eşinizle, çocuğunuzla, rahatlıkla, huzurla yürüyebileceğiniz bir ilçe haline geldi." dedi.

Kültür sanat hayatı da renklendi

Altyapı kadar üst yapıya da yatırım yapıldı. İlçede toplam 32 park ve oyun alanı hizmete açıldı. Gençlik ve spor merkezlerinde milli takıma kadar yükselen sporcular yetiştirildi. Halk ekmek fabrikasında günlük üretilen 35 bin ekmek, 3 liradan satışa sunuluyor.

Huzur ile birlikte ilçenin kültür sanat hayatı da renklendi. Suruç’ta pek çok konser, tiyatro, kitap fuarı, nar ve at festivali gibi organizasyonlar düzenli olarak yapılıyor.

Ulaşım, iletişim her konuda bayağı geriydi. Bu son 6-7 yıldır bayağı gelişmiş durumda, hatta daha da iyiye gidiyor. Beklemiyordum bu kadar. Gittikçe güzel yatırımlar, güzel projeler çıkıyor. Kaymakamımız sağ olsun bu konuda çalışıyor. Zehra Şimşek-İlçe sakini

2023'te 3,5 milyar lira yatırım yapıldı

Suruç'a sadece geçtiğimiz yıl üç buçuk milyar lira yatırım yapıldı. Gastronomi Merkezi, Sosyal Tesis, fitness salonu, kadın ve gençlik destek merkezleri ile büyük değişim yaşanan ilçede artık huzur hakim.

İbrahim Güneş, "Huzurun devam etmesi için, insanların burada mutlu olabilmesi için, terörün pençesine düşmemesi için çocuklarımızın daha güzel bir geleceğe emin adımlarla yürüyebilmesi için yaptığımız hizmetlerin üstüne daha da ciddi hizmetler katarak devam ettirmeyi planlıyoruz inşallah." dedi.

Kamera: Veysel Dişbudak