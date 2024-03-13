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Türkiye
AA 13.03.2024 10:16

Av yasağına uymayanlara ceza uygulanacak

Av sezonunun 3 Mart itibarıyla sona ermesiyle başlayan av yasağına uymayanlara ceza uygulanacak.

Av yasağına uymayanlara ceza uygulanacak

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 2023-2024 Av Dönemi Merkez Av Komisyon Kararı ile belirlenen av sezonunun 3 Mart itibariyle sona erdiği anımsatıldı.

Av sezonunun av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi yaşama evreleri dikkate alınarak belirlendiği aktarılan açıklamada, ülke genelinde av yasağının av hayvanlarının üreme dönemiyle başladığı kaydedildi.

Av sezonunun açılacağı ve duyurulacağı tarihe kadar av ve yaban hayvanlarını avlamanın, rahatsız etmenin ve yavruları ile yumurtalarını toplamanın yasak olduğu bilinciyle tabi ortamlarda daha hassas olunması gerektiği belirtilen açıklamada, "Bakanlıkça ve Merkez Av Komisyonunca getirilen kurallara uyulması, av ve yaban hayatı kaynaklarının koruma-kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem arz etmekte olup kurallara uymayanlar hakkında yaptırım uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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