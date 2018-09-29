Devlet teşviki 2 bin Bismilliye ekmek kapısı oldu

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınması için hayata geçirilen teşvik uygulaması bölge illerini yatırımda cazip hale getirdi. Bu kapsamda 8 yıl öncesine kadar tek bir tekstil atölyesinin bulunmadığı Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde teşvik sayesinde birbiri ardına açılan atölye sayısı 22'ye ulaştı.

Atölyeler, üretime katılan yüzde 85'i kadın 2 bin kişiye ekmek kapısı oldu.

Mevsimlik işçi olarak başka bölgelere göç etmek yerine atölyelerde istihdama kavuşan Bismilliler, doğdukları topraklarda geçimlerini sağlamaktan memnun.

"Yılın 12 ayı iş var"

Bismil Tekstilciler ve İşadamları Derneği (BİSTİAD) Başkan Yardımcısı Engin Bulut, yaklaşık 16 yıl tekstil sektöründe yer aldığını söyledi.

Devletin iş kurması için girişimcileri teşvik ettiğini ifade eden Bulut, "Teşvik bize cazip geldi, işimizi burada kurduk. Teşviğin en büyük artısı makine, SSK ve vergi desteği. Bu sayede rahatız" dedi.

Sağlanan teşvik sayesinde ilçede tekstil sektörünün geliştiğine dikkati çeken Bulut, şöyle konuştu:

"Son 8 yılda Bismil'de teşvik sayesinde 22 tekstil atölyesi kuruldu ve buralarda yaklaşık 2 bin kişi istihdam ediliyor. Bu atölyelerin ilçeye ve bölgeye çok büyük katkısı var. Ayda yaklaşık 3 milyon lira ilçeye ekonomik katkısı oluyor. Sadece işçi olarak değil, servisi, gıda sektörü herkes bundan fayda görüyor. Bu bölgenin kalkınmasına ciddi anlamda vesile oluyor. Yanımda çalışanlar bugün evini inşa ediyor, araba alıyor. Aile nüfusu da kalabalık olduğu için bazı ailelerden 3 kişi çalışıyor."

Atölyelerde istihdamın yüzde 85'inin kadın olduğunu vurgulayan Bulut, kadınların bu işe daha yatkın olduğunu belirtti.

Bulut, daha önce kadınların tarlaya, fındığa, pamuğa gittiğini dile getirerek, "Eskiden mevsimlik göç çok oluyordu. Özellikle Karadeniz Bölgesine fındığa gidilirdi. Atölyeler sayesinde bu göçün de önüne geçilmiş oldu. İnsanlar gelip işini yapıyor, akşam da evine gidiyor. Burada tarlada çalışanlar ise yazın çalışıyor, kışın iş olmadığı için evde oturuyordu. Şu an yılın 12 ayı iş var. Sağlıklı bir ortamda çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

"Biz değil, devlet bu insanları istihdam ediyor"

Tekstil atölyesi sahibi Aydın Güzel, 2000'li yılların başında kardeşleriyle iş bulmak için gittikleri İstanbul'da tekstil sektöründe çalıştığını söyledi.

Uzun süre bu alanda çalıştıktan sonra devletin sağladığı teşvik sayesinde iş kurmak için 2015'te memlekete döndüklerini anlatan Güzel, şunları kaydetti:

"Devlet Doğu Anadolu Bölgesi'ne yatırım yapmak isteyenlere bazı imkanlar sağladı. Devletin sağladığı teşvikler bizi cesaretlendirdi. Devletin sağladığı teşvik ve imkanlarımızla gelip, burada iş kurduk. Şu anda yanımda yaklaşık 90 kişi çalışıyor. Devlet teşvik ile işverenin sırtındaki yükü biraz kaldırdı. İşveren de iş kurup eleman çalıştırdı. Aslında devletin buradaki amacı bölgede istihdamı sağlamaktı. Bizi de buna teşvik etti. Aslında biz değil, devlet dolaylı olarak bu insanları istihdam ediyor."

"Memleket gibisi yok"

Atölyede istihdam edilenlerden Nasır Öztekin, ortaokulu bitirdikten sonra maddi sıkıntılar nedeniyle İstanbul'a iş bulmaya gittiğini ve yaklaşık 12 yıl tekstil sektöründe işçi olarak çalıştığını söyledi.

İlçede tekstil atölyesinin kurulduğunu duyunca memleketine döndüğünü anlatan Öztekin, "Daha önce birçok kişi çalışmak için batı illerine gidiyordu. Devletin teşviki sayesinde ilçede tekstil atölyeleri kuruldu. Dolaylı olarak devlet bizi buralarda istihdam etti. Burada tekstil sektörünün olmasından gayet memnunuz. Maaş ve ortam iyi, rahatız. Daha önce Karadeniz tarafında fındık, seralarda çilek ve çiçek işi yaptım. Ama memleket gibisi yok" ifadelerini kullandı.

"Bir kadın olarak ayaklarımın üstünde durabiliyorum"

Şevval Değer, yaklaşık 2,5 yıldır iki kız kardeşiyle tekstil atölyesinde çalıştığını belirtti.

İşsiz olduğu dönemde evde oturduğunu, maddi nedenlerle ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını dile getiren Değer, artık gelir elde ettiğini aktardı.

Değer, "Şu an her şeyi kendim yapabiliyorum, istediğimi alabiliyorum. Aileme ihtiyaç duymadan, kendi paramı kendim kazanıyorum. Bir kadın olarak ayaklarımın üstünde durabiliyorum. Aileme de katkım oluyor. Eskiden zorluk çekiyorduk" dedi.

Şehriban Önal da daha önce İzmir'de tekstil sektöründe çalıştığını anlattı.

İlçeye döndükten sonra ablasıyla aynı iş yerinde çalışmaya başladığını aktaran Önal, "Burası kapımızın önü, evimiz yakın. Bizim de ailemizin de içi rahat. Onun için gözümüz kapalı buraya gelebiliyoruz. Çok şükür hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA