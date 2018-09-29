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Sarıkamış'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı

Sarıkamış'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü törenle kutlandı.

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Sarıkamışın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı

Sarıkamış Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, Kaymakam Yusuf İzzet Karaman, 9'ncu Komando Tugay Komutan Vekili Muhabere Albay Kemal Aydın Dede, Belediye Başkanı Göksal Toksoy, gaziler, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Sarıkamış Belediye Başkanı Toksoy, yaptığı konuşmada, Sarıkamış'ın, cesaret, kararlılık, azim ve emre itaatin perçinleşmiş göstergesi olduğunu söyledi.

Sarıkamış, Türk tarihinin en hüzünlü en dramatik bölümü ve şehadet şerbeti içmek için ölüme adım adım yürüyen yiğitlerin varoluş destanı olduğunu belirten Toksoy, "Bundan 98 yıl önce Sarıkamış'ta, Çanakkale'de, Anafartalar'da, Sakarya'da çarpışan, 15 Temmuz darbesine karşı koyan şehit ve gazi olarak tarih yazan insanlar sayesinde bu topraklar vatan olmuştur" dedi.

Toksoy, şöyle konuştu:

"Bizler, nesilden nesle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözüne bağlı olarak kutsal emaneti sonsuza kadar yaşatacağız. Sarıkamış vatanın, bayrağın, toprağın, kanın, namusun, şerefin korunduğu kutsi bir mekandır. Bu kutsal toprakları bizlere vatan olarak bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, Kazım Karabekir Paşa'ya ve tüm şehitlerimize, gazilerimize şahsım, ilçem, adına şükran ve minnet duygularımı sunuyorum. Kabirlerinden nur eksilmesin, mekanları cennet olsun."

Konuşmaların ardından tören sona erdi.

Kaynak: AA

Etiketler: sarıkamış, Kars, düşman işgalinden kurtuluş
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