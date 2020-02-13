Muğla'nın Datça ilçesinde lastik botla denize açılan Sıtkı Tuğcu, bu kadarını beklemiyordu. Oltasına dev bir orkinos takıldı.

Tuğcu ve arkadaşı Yaver Eren, Karaköy Limanı'ndan öğle vakti denize açıldı. Balığı yakaladıklarında akşamüstüydü. 8 saat boyunca dev orkinosun sürüklediği botla dolaştılar. Bir ara Bodrum yakınlarına kadar gittiler.

Yaklaşık 70 kilometre süren zorlu mücadele, gece yarısını geçtiğinde son buldu.

Tuğcu, "Tam uyurken makinenin sesiyle uyandık. Sonra yaklaşık 8 saatlik bir mücadeleden sonra, 6 saat kadar ben uğraştım. Daha sonra Celal geldi sağ olsun bize yardıma, hep beraber ancak alabildik" dedi.

Dev orkinos 200 kilogram geldi

Dev orkinosun kıyıya alınmasına yardımcı olan balıkçı Celal İşçi de şaşırmıştı.

“2-3 saat da biz uğraştık. Sonunda balığı alabildik. Önce köpek balığı olduğunu zannettim, orkinos olduğunu görünce çok sevindik. Çok güzel bir balık.”

Datça'da tartılan dev orkinos 200 kilogram geldi. Balıkçılar hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.