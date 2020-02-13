Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yolcu dostu DHMİ'nin, yenilikçi uygulamalara devam ettiğini belirtti.

"Havalimanlarımızda hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara ilaveten; bebekli, hamile ve daha hızlı erişim gereksinimi bulunan hasta yolculara uçuş önceliği sağlanıyor. Bu kapsamda İstanbul Havalimanı'nı kullanan bebekli misafirlerimiz 0-6 yaş bebek araçlarını giden yolcu katında pasaport geçişinden boarding kapısına, gelen yolcu katında ise bagaj alım alanına kadar ücretsiz bir şekilde kullanabilirler."

Bu kapsamda #İstanbulHavalimanı’nı kullanan bebekli misafirlerimiz 0-6 yaş bebek araçlarını giden yolcu katında pasaport geçişinden boarding kapısına; gelen yolcu katında ise bagaj alım alanına kadar ücretsiz bir şekilde kullanabilirler. pic.twitter.com/NlxJs1DWu5 — Hüseyin Keskin (@dhmihkeskin) February 12, 2020

Bu arada, uygulamanın başlamasıyla araçlardan yararlanan yolcular, memnuniyetlerini dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]