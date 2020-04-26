Haber Giriş: Kaynak: DHA
Derede taşın üstünde mahsur kalan köpek kurtarıldı
Rize'deki Fırtına Deresi'nde suyun yükselmesi sonucu taşın üstünde mahsur kalan köpek, zabıta görevlisi tarafından kurtarıldı.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Deresi'nde suyun yükslemesi sonucu bir sokak köpeği taşın üstünde mahsur kaldı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine Çamlıhemşin Belediyesi zabıta ekipleri dere kenarına ulaştı.
Dereye giren zabıta personeli Akif Yılmaz, köpeği kucağına alarak kıyıya çıkardı. Veterinere götürülen köpek, daha sonra doğal ortamına bırakıldı.
Etiketler: rize fırtına deresiSon Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 13:04
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