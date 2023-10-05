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Türkiye
AA 05.10.2023 10:42

Dere yakınına atılan gelinlikler geri dönüşüme gönderildi

Sivas'ta Tavra Deresi yakınında bulunan kim ya da kimler tarafından atıldığı bilinmeyen gelinlikler, Sivas Belediyesi tarafından toplanarak geri dönüşüme gönderildi.

Dere yakınına atılan gelinlikler geri dönüşüme gönderildi

Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı Tavra Deresi kenarında bulunan çok sayıda gelinliği toplamak için bölgeye gitti.

Ekipler topladıkları gelinlikleri kamyonete yükleyerek geri dönüşüm merkezine götürdü.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Temizlik İşleri Amiri Murat Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbar üzerine bölgeye gelerek etrafa saçılan gelinlikleri topladıklarını söyledi.

Sivas'ta arazide çok sayıda gelinlik bulundu
Sivas'ta arazide çok sayıda gelinlik bulundu

 
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Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı Tavra Deresi mevkiinde gezen vatandaşlar, dün araziye atılmış çok sayıda gelinlik görmüştü. Kullanılmış olduğu görülen ve bazıları parçalanmış gelinliklerin kim ya da kimler tarafından atıldığı tespit edilememişti.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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