Dere yakınına atılan gelinlikler geri dönüşüme gönderildi

Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı Tavra Deresi kenarında bulunan çok sayıda gelinliği toplamak için bölgeye gitti.

Ekipler topladıkları gelinlikleri kamyonete yükleyerek geri dönüşüm merkezine götürdü.

[Fotoğraf: DHA]

Temizlik İşleri Amiri Murat Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbar üzerine bölgeye gelerek etrafa saçılan gelinlikleri topladıklarını söyledi.

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Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı Tavra Deresi mevkiinde gezen vatandaşlar, dün araziye atılmış çok sayıda gelinlik görmüştü. Kullanılmış olduğu görülen ve bazıları parçalanmış gelinliklerin kim ya da kimler tarafından atıldığı tespit edilememişti.