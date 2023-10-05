Van ve Hakkari'de yüksek kesimlere kar yağdı

Van-Bahçesaray kara yolunun 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar etkili oldu.
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede mevsimin ilk karla mücadele çalışmasına başladı.
Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede, sürücüler kontrollü olarak ilerledi.
Hakkari'de de kent merkezinde sağanak, yüksek kesimlerde kar etkili oldu.
Yağış nedeniyle 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı ve civarındaki yüksek kesimler beyaza büründü.