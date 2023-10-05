Açık 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 05.10.2023 10:19

Kazı çalışmalarında 7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak Höyüğü'nde yapılan kazı çalışmalarında, 7 bin 700 yıllık üç insan figürü bulundu.

Kazı çalışmalarında 7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa Belediyesi ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nin desteğiyle İzmir'in en eski yerleşimi olan 8 bin 850 yıllık Ulucak Höyüğü'ndeki kazı çalışmaları sürüyor.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Özlem Çevik'in 2009'da kazı başkanlığını devraldığı höyükteki bu yılki çalışmalarda, 7 bin 700 yıllık üç insan figürü bulundu.

Prof. Dr. Çevik Ulucak Höyüğü'nün İzmir'in ilk yerleşim yeri olduğunu belirterek, "Ulucak, günümüzden 8 bin 800 ile 8 bin 850 yıl öncesine dayanıyor. Bu sene M.Ö. 5 bin 700, 5 bin 800 yıllarına tarihlenen hem temel hem de depo olarak kullanılabilecek yapılar da ortaya çıkarıldı" dedi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Anadolu'da pek bilinen eserler değil"

Bu yılki kazılarda ilginç figürler bulduklarını belirten Prof. Dr. Çevik konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Genelde araziden elleri ile göğsünü tutan, iri kalçalı kadın figürleri karşımıza çıkıyordu. Bu yılki kazılarda ilginç figürler bulduk. 2 figürünün çift olduğunu düşünüyoruz, aynı kostümü giymişler. Şapkaları var ve burunları sivri. Kadın olanın ise kucağında bebek taşıyor şekilde betimlendiğini görüyoruz. Bu figürlerin Balkanlar'da çok daha geç dönemlerde benzerleri görülüyor. Ulucak özelinde veya Anadolu'da pek bilinen eserler değil. Daha ziyade Balkanlar'da görülüyor. Figürler, pişmiş topraktan, kil malzemeden yapılmış ve günümüzden 7 bin 700 yıl öncesine ait eserler." 

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

ETİKETLER
İzmir Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sıradaki Haber
Anadolu Otoyolu'nda sis etkili oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:46
Türksat, Uluslararası Uzay Federasyonu'na üye oldu
10:46
Dere yakınına atılan gelinlikler geri dönüşüme gönderildi
10:41
Düzensiz göç TBMM gündeminde
10:32
İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
10:25
Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin eski "cumhurbaşkanlarından" Harutyunyan yakalandı
10:18
Brent petrolün varil fiyatı 86,44 dolar
Gine sahillerindeki çöp yığınları çevreyi olumsuz etkiliyor
Gine sahillerindeki çöp yığınları çevreyi olumsuz etkiliyor
FOTO FOKUS
Van ve Hakkari'de yüksek kesimlere kar yağdı
Van ve Hakkari'de yüksek kesimlere kar yağdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ