AA 10.01.2026 03:27

Derbi nedeniyle İstanbul'da metro seferlerinde düzenleme

Galatasaray-Fenerbahçe maçı nedeniyle M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı 15.00 ve 00.00 saatleri arasında kapalı olacak.

Derbi nedeniyle İstanbul'da metro seferlerinde düzenleme

Metro İstanbul'un yaptığı açıklamada "10 Ocak Cumartesi günü saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe 2025 Türkiye Süper Kupa Final maçı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından alınan karar gereği, M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı 15.00-00.00 saatleri arasında kapalı olacaktır" denildi.

M9 Metro Hattı güzergahında Ataköy ve Ziya Gökalp istasyonları arasında İETT seferleri yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Galatasaray taraftarı için M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nın İkitelli Sanayi İstasyonu buluşma noktası olacaktır. Taraftarlar M3 Hattı'nın İkitelli Sanayi İstasyonu'nda yapılacak bilet kontrolünün ardından M9 İkitelli Sanayi İstasyonu'na aktarma yaparak ekspres seferler ile Olimpiyat Stadı'na ulaştırılacaktır. Fenerbahçe taraftarları için M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın Ataköy ve Yenibosna istasyonları buluşma noktası olacaktır. Taraftarlar M9 Hattı'nın Ataköy ve Yenibosna istasyonlarında yapılacak bilet kontrolünün ardından ekspres seferler ile Olimpiyat Stadı'na ulaştırılacaktır."

