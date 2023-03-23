Kentin kuzeyinde yer alan İndere ile Örenli bölgesinde konutların yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Kılınç, Adıyaman'da 26 bin kalıcı konut yapılacağını kaydetti.

Bu konutların Emlak Konut ve TOKİ işbirliğinde inşa edileceğini aktaran Kılınç, şöyle konuştu:

"Şu an yapılan mikro bölgeleme tekniğiyle zemin etütleri yapılıyor, proje çalışmaları yapılıyor. Burada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Adıyaman Üniversitesindeki ekiplerle proje çalışmaları, artı zemin etütleri yapılıyor. Burada eski imar planı geçerli olmayacak. Mümkün mertebe yeni planla birlikte zemin etütlerine göre belki zemin artı 2 kat, 3 kat yeni sosyal donatılar yine yaşam alanları yolların tekrar ulaşılması planlamaları yapılacak."

Kılınç, bölgede 26 bin konutun inşa edilmesinin planlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"TOKİ'nin bize bildirdiği kadarıyla inşallah mart ayında bu bölgenin ihalesi yapılacak, ihalesi yapılır yapılmaz da inşaat süreci başlayacak. Tabii burada yeşilin yaşam alanı olacak, ticaret merkezleriyle yaşam alanıyla sosyal donatılarıyla camisiyle okullarıyla ticaret merkezleriyle park ve bahçesiyle birlikte kendi kendine yetecek. İnşallah kısa sürede tamamlandığında bizler bunu görmenin mutluluğunu yaşamış oluruz."

Kent merkezi terk edilmeyecek

Kent merkezinin terk edilmeyeceğini vurgulayan Başkan Kılınç, "Burada yeni bir yaşam alanı olacak ama burada şehir terk edilecek anlamı çıkmaz. Bunu bir kere söylemem lazım. Çünkü bu şehir bizim kültürümüzdür, Adıyaman'ın kültürüdür. Tarihi donatısıyla sokaklarıyla kültürel yapısıyla coğrafya yapısıyla orası bizim kültürümüzdür. Eski ya da mevcut yerimiz tabii korunacak ama daha yaşanabilir bir şekilde konumlanması koşuluyla" diye konuştu.

Kılınç, kentte yeni ticari alanlar oluşturmak için çalışma başlattıklarını da ifade ederek, " Şu an mevcut hasarsız dükkanlar zaten tek tek açılıyor. İnşallah biz de bir taraftan Emlak Konut ve TOKİ iştirakiyle birlikte şehirde ticari alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Şu an karar verdiğimiz bir yer de var. 56 evlerdeki bölgede bir ticari alan belirledik" dedi.

Adıyaman'ın ticaretinin hareketlenmesi gerektiğini vurgulayan Kılınç, "Aksi takdirde vatandaşlarımızın burayla olan duygusal bağı kopar. Nihayetinde buradan göç eden insanlar şu an kısa vadede misafir olarak başka yerdeler. Fakat eninde sonunda kendi vatanlarına, kendi topraklarına döneceklerdir" ifadelerini kullandı.