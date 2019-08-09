Denizli'nin Bozkır ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hasar oluşan evlerinden ayrılan vatandaşlar kurulan çadırlara yerleşti.

Çadırlarda kalmak istemeyen bazı vatandaşlar ise geceyi sokakta veya kendi imkanlarıyla oluşturdukları çadırlarda geçirdi.

Vatandaşlardan Erkan Baş, deprem anında evde bulunan çocuğunun korktuğunu, bundan dolayı geceyi dışarıda geçirdiklerini söyledi.

Başka bir depremzede de geceyi dışarıda geçirdiklerini belirterek, "Çatılarımız çöktü. Evlerde kedi geçecek kadar yarıklar oluştu. Geceyi dışarıda veya çadırda geçireceğiz. Evlerin girilecek durumları yok. Artçı sarsıntı olursa enkaz altında kalırız diye korkuyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA