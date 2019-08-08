İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Denizli'deki deprem bölgesine giderek, incelemelerde bulundu.

"Şu ana kadar 83 artçı yaşandı"

Soylu, tüm birimlerin çalıştığını belirterek şunları söyledi:

"Şu anda yaklaşık talep edilen 400'e yakın çadırın yüzde 80'i kuruldu ve hala kurulmaya devam ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla biraz önce konuştum. Aynı zamanda genel müdürümüz de burada. Onlar hasar tespitlerine başladı. 330'u aşkın yapıdaki hasar tespitlerini değerlendirdiler. 52'sinde de ağır hasar buldular. Çardak'ta da yaklaşık 60 evde veya yapıda bir tespitte bulundular. Orada da 7 ağır hasar buldular.

Hasar tespit çalışmaları yapılıyor. 6 şiddetinde deprem önemli bir deprem. İfade etmek isterim ki hem can kaybının olmaması, hasarın bu çok fazla olmamalı belki de bizim şükretmemiz gereken bir sonuç. Çünkü 3-4 ay önce Acıpayam'da da bir depremle karşılaşmıştık. Oradaki hasar daha fazlaydı.

Tüm birimlerimiz kısa sürede harekete geçti. 81 vatandaşımız hastaneye başvurdu, 3 kişinin tedavisi sürüyor. Hastaneye başvuran 81 kişiden 3'ünün tedavisi sürüyor. Şu ana kadar 83 artçı yaşandı. Özellikle vatandaşlarımızın bu gece tedbirli olmaları gerekiyor."

Kaynak: TRT Haber

