Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkisi altına alan depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan askeri personel, depremzede çocukları, kaldıkları çadırlarda ziyaret ederek çikolata ikram etti.

Askerleri karşılarında görünce sevinen çocuklar, koşarak askerelere sarıldı.

Merzifon Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, askerlerin çikolata ikram ettikleri çocuklarla kucaklaşması yer alıyor.