Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 11:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Depremzede çocuklar Mehmetçik'i sevinçle karşıladı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki çocuklar, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli askerlerin ziyaretini büyük bir mutlulukla karşıladı.
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkisi altına alan depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan askeri personel, depremzede çocukları, kaldıkları çadırlarda ziyaret ederek çikolata ikram etti.
Askerleri karşılarında görünce sevinen çocuklar, koşarak askerelere sarıldı.
Merzifon Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, askerlerin çikolata ikram ettikleri çocuklarla kucaklaşması yer alıyor.
Etiketler: Gaziantep Deprem Kahramanmaraş
Son Haberler
- 15:42
- 15:36
- 15:42
- 15:34
- 15:16
Sıradaki Haber
TSK'dan deprem bölgelerine 19 lojistik destek üssü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz