Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremlerin ardından TSK'nın arama kurtarma, yaşam destek ve sağlık faaliyetlerine yoğun katkısı devam ediyor.

Depremin ardından Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Afet Acil Durum Kriz Masası ile gelen taleplere yanıt verilirken, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için hava ve deniz "yardım koridorları" oluşturuldu.

Depremzedelere yardım için seferber olan TSK tarafından, depremin etkilediği bölgelerde vatandaşlara sıcak yemek, kumanya ve ekmek dağıtıldı. Ayrıca bölgelere gönderilen sahra mutfakları faaliyetlerine başladı. Bunlarla birlikte seyyar tuvalet ve banyolar da depremden etkilenen bölgelere sevk edildi.

TSK, deprem bölgelerine gönderilen yardımların hızla depremzedelere ulaştırılması için lojistik destek üsleri kurdu. 8 ilde kurulan 19 lojistik üssünde bölgeye gönderilen yardımlar sınıflandırılıyor. Daha sonra yardımlar AFAD koordinesinde askeri araçlarla ihtiyaç duyulan bölgelere hızla ulaştırılıyor.

Onarılan Hatay Havalimanı'na askeri uçaklar indi

Bu arada depremde aldığı hasar nedeniyle kullanılamayan Hatay Havalimanı'nın pistinin öncelikli olan 2 kilometrelik bölümündeki çalışmalar tamamlandı.

Yardım malzemeleri taşıyan Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 2 CASA uçağı havalimanına indi. Serinyol kışlasında kurulan lojistik üssüne taşınan yardımlar AFAD koordinesinde askeri araçlarla ihtiyaç duyulan bölgelere hızla sevk edilecek.