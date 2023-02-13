Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay’dan sevindirici bir haber daha geldi.

Saatlerce enkaz altında kalan Naide Umar, arama kurtarma ekipleri tarafından 175 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Naide Umar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Bir mucize haberi daha geldi.

Hatay’da enkaz altından 176. saatte bir kişi daha kurtarıldı. pic.twitter.com/qW5AToC4x1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 13, 2023

176. saat

Depremin 176. saatinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan Serap Dönmez kurtarıldı.

Merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Genç Apartmanı'nda AFAD, UMKE ve Umman arama kurtarma ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Ekipler, göçük altında bir kişinin sağ olduğunu tespit etti.

Çalışmalar sonucu depremin 176. saatinde Serap Dönmez kurtarıldı. Kurtarma çalışmasına katılan ekipler gözyaşı dökerek sevinç yaşadı.

Öte yandan enkazın yakınında bulunan bir kişinin de Dönmez'in çıkarılmasının ardından `anne` diye seslenerek gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Kurtarılan Dönmez, hastaneye kaldırıldı.

177. saat

Adıyaman'da yıkılan binanın enkazında kalan 35 yaşındaki Bünyamin İdacı, 177 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

Somalı 20 madenciden oluşan arama kurtarma ekibi, Bulvar Caddesi'ndeki 8 katlı Kılıç Apartmanı'nın enkazında çalışma yürütüyor.

Uzun süredir bu binada çalışma yürüten ekip, enkazdan ses almaları üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. "Domuzdamı" tahkimatı olarak adlandırılan yöntemi kullanan ekipler, 35 yaşındaki Bünyamin İdacı'yı sağ olarak enkazdan çıkarmayı başardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen İdacı, hastaneye kaldırıldı.

Arama kurtarma ekipleri, operasyon sonrasında göz yaşlarına hakim olamayarak birbirlerine sarıldı.

Ekip sorumlusu İlhan Çolak, 5 gündür aralıksız arama kurtarma faaliyeti yürüttüklerini, burada birçok mucizeye şahitlik ettiklerini dile getirdi.

Bugün de o mucizelerden birini yaşadıklarını ifade eden Çolak, "Ekibimle sabahtan bu yana sürdürdüğümüz çalışmalarda bir can daha kurtardık. Herkesin emeğine sağlık. Konuşacak kelime bulamıyorum. Türkiye'miz için ilkleri başarıyoruz." dedi.

26 yaşındaki Derya Akdoğan enkazdan çıkarıldı

Merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak Korkmaz Apartmanı'nda ekiplerce arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

Enkazdan ses gelmesi üzerine ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Çalışma sonucu, depremden 177 saat sonra 26 yaşındaki Derya Akdoğan enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

178. saat

Hatay'da da enkaz altında kalan bir kadın 178. saatte kurtarıldı.

Adıyaman Bozbey Apartmanı’nın enkazında kalan 6 yaşındaki Hivay Üşer, 178 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

70 yaşındaki Nuray Gürbüz çıkarıldı

Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde üç katlı binanın enkazında ekiplerce arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler, depremin 178. saatinde binanın enkazından 70 yaşındaki Nuray Gürbüz'ü çıkardı.

Enkazdan çıkarılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Depremin 8. gününde 179. saatte Kahramanmaraş’ta bir kişi daha enkazdan yaralı olarak kurtarıldı. pic.twitter.com/6e8OM3rDqM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 13, 2023

179. saat

179. saatte Kahramanmaraş’ta bir kişi daha enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.

180. saat

Kahramanmaraş 12 Şubat Mahallesi’ndeki bir enkazdan sevindiren haber geldi.

Kahramanmaraş'ın 12 Şubat Mahallesi'nde isminin Hatice Akar olduğu öğrenilen bir kadın, Kırgız ve Türk kurtarma ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, 180’inci saatte enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

“Çok üşüdüm, ayaklarımı örtün” diye yardım ekiplerine seslenen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.