Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ili etkileyen depremden etkilenen kentteki cenazelerle ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, enkazdan çıkarılan ve kimliği belli olmayan cenazelerin kimliklerinin tespitine yönelik yakınlarından kan örneklerinin alınmasının ve fotoğraf teşhis işlemlerinin Malatya Adli Tıp Kurumu ve Şehir Mezarlığı'nda yapıldığı kaydedildi.

Gaziantep

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı da enkazdan çıkarılan ve kimliği belli olmayan cenazelerin kimliklerinin tespitine yönelik yakınlarından kan örneklerinin alınmasının ve fotoğraf teşhis işlemlerinin Gaziantep Adli Tıp Kurumu bünyesinde gerçekleştirildiği öğrenildi.

Kilis

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Enkazdan çıkarılan ve kimliği belli olmayan cenazelerin kimliklerinin tespitine yönelik yakınlarından kan örneklerinin alınması ve fotoğraf teşhis işlemleri Kilis Adli Tıp Kurumu ve Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılmaktadır. Bu kapsamda cenazelerine ulaşamayanlar bu yerlere başvuru yapabilecektir."