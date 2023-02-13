Enkazlardan çıkarılan cenazelerin kimlik tespit işlemleri sürüyor
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazlardan çıkarılan cenazelerin kimlik tespit işlemleri sürüyor.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ili etkileyen depremden etkilenen kentteki cenazelerle ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, enkazdan çıkarılan ve kimliği belli olmayan cenazelerin kimliklerinin tespitine yönelik yakınlarından kan örneklerinin alınmasının ve fotoğraf teşhis işlemlerinin Malatya Adli Tıp Kurumu ve Şehir Mezarlığı'nda yapıldığı kaydedildi.
Gaziantep
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı da enkazdan çıkarılan ve kimliği belli olmayan cenazelerin kimliklerinin tespitine yönelik yakınlarından kan örneklerinin alınmasının ve fotoğraf teşhis işlemlerinin Gaziantep Adli Tıp Kurumu bünyesinde gerçekleştirildiği öğrenildi.
Kilis
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Enkazdan çıkarılan ve kimliği belli olmayan cenazelerin kimliklerinin tespitine yönelik yakınlarından kan örneklerinin alınması ve fotoğraf teşhis işlemleri Kilis Adli Tıp Kurumu ve Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılmaktadır. Bu kapsamda cenazelerine ulaşamayanlar bu yerlere başvuru yapabilecektir."
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