Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sanayicilerin oluşturduğu yardım koridorunda, önem sırasına göre malzeme ve ekipmanlar deprem bölgesine ulaştırılıyor.

Depremin hemen ardından Bakanlıkta faaliyete geçirilen kriz merkezi, 24 saat esasıyla organize sanayi bölgeleri (OSB) yönetimleri, sanayiciler ve KOBİ'lerden gelen yardımları, koordine ederek yardım kuruluşları aracılığıyla ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor.

Kriz merkezi, çadır, konteyner gibi geçici barınma imkanı sağlayan malzemelerin bölgeye güvenli ve hızlı şekilde sevki için çalışmalar yürütüyor.

Sanayicilerden sağlanan ürünler, kriz masasının koordinasyonunda ayarlanan tırlarla bölgelere gönderiliyor. Malzemelerin öncelik sıralamasında AFAD ve Türk Kızılay yönlendirmeleri ve bakanlıklar arasındaki koordinasyon esas alınıyor.

Çadır ve konteyner üreticileriyle irtibata geçen kriz merkezi, Türkiye'nin dört bir yanındaki sanayi kuruluşlarından malzemeleri bölgeye yolluyor.

Ayrıca, çadır ve konteyner üretimi yapmayan ancak keçe ve metal aksam gibi malzemeleri üretebilecek kapasiteye sahip sanayiciler de bu alana yönlendiriliyor.

Isınma ve aydınlatma ihtiyacı

Barınma ihtiyacına paralel olarak çetin kış koşullarının yaşandığı bölgede ısınmaya yönelik malzemeler de önemli bir yardım kalemi olarak öne çıkıyor.

Depremzedeleri soğuktan korumak amacıyla elektrikli ısıtıcılar, jeneratör, battaniye, uyku tulumu gibi malzemelere olan ihtiyaçlar da karşılanıyor.

Kriz merkezi, binlerce ısıtıcı, jeneratör ve aydınlatma ekipmanını bölgeye ulaştırıyor. Kriz merkezinin koordinasyonuyla bir milyonun üzerinde battaniye deprem bölgesine sevk edildi.

Eksi 20 derecelere kadar afetzedeleri koruyacak kışlık uyku tulumları, bölgede kurulan depolar aracılığıyla depremzede vatandaşlara dağıtılıyor.

Afetzedelerin barınma ve ısınmanın yanı sıra kişisel temizlik ve hijyen ihtiyaçları da dikkati çekiyor.

Sanayicilerin destekleri ve Bakanlık kriz masasının organizasyonuyla bölgeye, içinde mutfak ve tuvaletlerin de bulunduğu ofis tipi konteynerler kurulmaya başlandı. Karavana dönüştürülmüş tır ve konteynerler de bölgeye ulaştırıldı.

Prefabrik banyo ve tuvaletler

Afetzedelerin temizlik ve hijyen ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla mobil prefabrik banyo ve tuvaletler de ilk günden itibaren afetten etkilenen bölgelere sevk ediliyor.

Sabun, vücut temizleme havluları, ıslak mendiller, hijyenik ped, şampuan, dezenfektan, çocuk ve yaşlı bezi, mama, paketli hazır gıdalar ve mobil mutfak gibi acil yardım ürün ve gereçleri de bölgeye düzenli aralıklarla gönderiliyor.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile kriz masası koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, OSB'lerin üretim hatları afetzedelerin barınma ve ısınma ihtiyaçları için tahsis edildi.

Her türlü konteyner ve çadır, soba ve diğer ısıtıcı malzeme temini için Türkiye'nin dört bir yanındaki OSB'ler, depremin ilk anlarından itibaren 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.

Kriz masasının, OSB'ler ile deprem bölgesi arasında oluşturduğu yardım köprüsü sayesinde, 7 günde birçok afet noktasına kritik öneme sahip malzeme ulaştı. 10 bine yakın jeneratörün büyük çoğunluğu bölgeye dağıtılırken sanayicilerden temin edilen 90 bini aşkın ısıtıcı da peyderpey ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.