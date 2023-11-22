Parçalı Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.11.2023 13:34

Depremin merkez üssü Elbistan'da afet konutları hızla yükseliyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubattaki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yapılan kalıcı konutlar, FPV dronla görüntülendi.

Depremin merkez üssü Elbistan'da afet konutları hızla yükseliyor
[Fotograf: AA]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde, "Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde Elbistan ve Pazarcık'ta yapımı tamamlanan afet konutlarının bir kısmı, teslim edilmek üzere hazırlandı.

Çevre düzenlemesi dahil tüm işlemlerinin kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği konutlar, FPV dronla görüntülendi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 6 Şubat depremlerinin kentte büyük yıkım ve can kaybına neden olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Elbistan'da 3 bin 628, Pazarcık'ta ise 3 bin 214 konut yapılacak"

"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 11 ili etkileyen depremlerin büyük hasara yol açtığı Kahramanmaraş'ta kamu kurumları, belediyeler ve sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla yaraların hızla sarıldığını anlatan Ünlüer, bu kapsamda inşaatına başlanan evlerin hızla yükselmeye devam ettiğini aktardı.

Vali Ünlüer, oluşturulan alanların alt yapısı ve sosyal tesisleri ile daha yaşanabilir olduğuna işaret ederek, "Depremlerde evleri yıkılan veya ağır hasar alan afetzedelerin en kısa zamanda kalıcı konutlara yerleştirilmesi adına başlatılan çalışmalar, gece gündüz demeden devam ediyor. Bu kapsamda Elbistan'da 3 bin 628, Pazarcık'ta ise 3 bin 214 konut yapılacak" diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Deprem Kahramanmaraş
Sıradaki Haber
Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla Palandöken'de ölçüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:11
TŞOF Başkanı Apaydın: Şoförlerimiz son günü beklemeden kış lastiğine geçmeli
15:02
Musk, Gazze'deki savaşla ilgili elde edilen tüm geliri Kızılhaç/ Kızılay’a bağışlayacak
15:01
Dışişleri Bakanlığı: İnsani ara mutabakatına tam riayet bekliyoruz
15:15
Hamas: İnsani ara yarın 10.00'da başlayacak
14:47
İstanbul'da elektrikli scooter işletmeciliği başvurular 27 Kasım'da başlıyor
14:43
Antalya'da 11 kişi kaçakçılık şüphesiyle gözaltına alındı
Fırtınanın zarar verdiği Akçakoca Limanı'nda hasar tespiti sürüyor
Fırtınanın zarar verdiği Akçakoca Limanı'nda hasar tespiti sürüyor
FOTO FOKUS
Firari FETÖ'cü Mehmet Kamış yakalandı
Firari FETÖ'cü Mehmet Kamış yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ