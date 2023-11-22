İstanbul'da 10 ilçede eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüten ve ülkemize yönelik eylemler yapabileceği göz önünde bulundurulan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda İstanbul'da 10 ilçede 15 adrese operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda DEAŞ yanlısı sosyal medya hesapları kuran ve örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen H.Ö ve Y.İ isimli 2 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.