Çok Bulutlu 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 22.11.2023 13:14

İstanbul'da 10 ilçede eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik 10 ilçede operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında örgüt adına sosyal medya hesapları açıp yöneten 2 kişinin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da 10 ilçede eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüten ve ülkemize yönelik eylemler yapabileceği göz önünde bulundurulan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda İstanbul'da 10 ilçede 15 adrese operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda DEAŞ yanlısı sosyal medya hesapları kuran ve örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen H.Ö ve Y.İ  isimli 2 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. 

ETİKETLER
İstanbul DEAŞ Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Marmara için sağanak uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:42
Mersin'de spor kulübü başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
13:50
Depremin merkez üssü Elbistan'da afet konutları hızla yükseliyor
13:35
Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla Palandöken'de ölçüldü
13:41
İsrail: Hamas esirleri perşembe günü serbest bırakmaya başlayacak
13:46
Rize ile Artvin'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor
13:11
Marmara için sağanak uyarısı
Doğu Anadolu'da kar yağışı durdu, soğuk hava etkisini koruyor
Doğu Anadolu'da kar yağışı durdu, soğuk hava etkisini koruyor
FOTO FOKUS
Filistinli çocuk: Annemi bulun, doyamadım ona
Filistinli çocuk: Annemi bulun, doyamadım ona
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ