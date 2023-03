Deprem felaketi sonrası büyükşehirlerde güvensiz evlerde yaşayanlar alternatif yaşam şekillerini araştırmaya başladı.

İstanbul'da depreme hazırlıksız yakalanma korkusu ile bina, site gibi yerlerde yaşamak istemeyenler karavanlara yöneldi.

Satışlarında dikkat çeken bir talep artışı olan karavanlar, sokak aralarında da görülmeye başlandı. Özellikle karavan üreticileri siparişlere yetişemez hale geldi.

"Deprem olursa binalara göre daha güvenli"

Acil durumlarda kullanmak için motokaravan satın almaya geldiğini belirten Ersin Yılmaz, "Görüşme için ben de geldim. Çekme karavanın zorlukları olduğu için motokaravan bakmaya geldim. Herhangi bir olumsuzluk anında hızlı yer değiştirebiliyorsun. Bize göre daha güvenli. Kızım da karavanda yaşıyor. Deprem olursa binalara göre daha güvenli olduğu kesin. En fazla altından fay hattı geçiyorsa o zaman zor durumda kalabilir" dedi.

"Yüzde 70 talep artışı var"

İstanbul'da aylık 2 karavan sattıklarını belirten karavan satıcısı Gökhan Düzolan, depremden sonra ise sayının 10'a çıktığını dile getirerek, "Evleri ağır hasarlı olanlar bize geldi. Gaziantep, Hatay'dan gelip karavan alanlar oldu ama şu an İstanbul'da gündemin deprem olması nedeniyle o süreci yaşamak istemeyen insanlar geliyor. Eskiden evin içerisinde ikna olmayan insanlar oluyordu, eşi ikna olmuyor kendisi böyle bir yaşam istiyordu ama şimdi depremden dolayı evin her halkı karavan istiyor. Öyle bir gece yaşarsak ne olur? Nereye gideriz? Tam zamanlı mı karavanda yaşamalıyız? Gibi sorular soruyorlar. Sonrasında gelip görmek istiyorlar. Yüzde 70 bir talep artışı var. Bir yandan sektör büyürken deprem gibi etkenler sektöre yansıyor. Ciddi bir artışımız var, aylık 2 karavan verirken şu an sayı 10'a çıktı" dedi.