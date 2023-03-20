Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi 10:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 34 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Ankara'da, son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 281 zanlıdan 34'ü tutuklandı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince son 7 günde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 281 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 34'ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.
Aramalarda, 24 kilo 130 gram uyuşturucu, 34 bin 508 uyuşturucu hap ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Etiketler: Ankara Uyuşturucu Narkotik
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