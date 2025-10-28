Depremde yaralanan 22 kişiden 4'ü taburcu oldu

Ustaoğlu, Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya'da olmak üzere Marmara ile Ege bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin ardından incelemelerde bulunmak için Sındırgı'ya geldi.

Yoğun sağanak altında incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi alan Ustaoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ustaoğlu, depremin olduğu andan itibaren başta AFAD ve ilgili kurumlar olmak üzere saha çalışmalarına başlandığını anlatarak, "Sındırgı'mızın 75 kırsal mahallesi var. 75 mahallemizde jandarma aracılığıyla muhtarlıklarımızla kurulan irtibatlarda köylerimizde herhangi bir can kaybının olmadığını söylemek istiyorum. Allah'a şükürler olsun. Şu an o konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Sındırgı merkezde daha önce meydana gelen depremde ağır hasarlı olarak tespit edilen ve içinde kimsenin yaşamadığı üç binamız yıkıldı" diye konuştu.

Ustaoğlu, bu binaların daha önce boşaltıldığı için herhangi bir can kaybının söz konusu olmadığına değinerek, şöyle devam etti:

"Diğer yandan Sındırgı merkezimizde iki katlı bir dükkan yıkıldı. Vatandaşımız akşam dükkanını kapattığı için Allah'a şükürler olsun orada da herhangi bir can kaybımız yok. Şu ana kadar hastanelerimize müracaat eden 22 vatandaşımız var. Bunlardan 4'ü taburcu edildi. O panikle ve balkonlardan atlayan, ufak tefek yaralanmaları olan 18 vatandaşımız var. Allah'a şükür onlarla ilgili de hayati tehlikesi olan herhangi bir vatandaşımız mevcut değil. Kızılay'ımız vatandaşlarımızın iaşesiyle ilgili olarak şu an ilçe merkezimize intikal halinde. En kısa sürede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için Kızılay'ımız da hizmete girmiş olacak."

"Camilerimiz, misafirhanelerimiz açık durumda"

Depremin olduğu ilk andan itibaren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile sürekli iletişim halinde olduklarını vurgulayan Ustaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kendileri de şu an bölgemize intikal halinde. İnşallah yakın bir zamanda Sındırgı ilçemize kendileri gelecekler. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla telefonla görüştük. Yarın sabahtan itibaren tüm mahallelerimizde saha taramalarına, hasar tespit çalışmalarına başlanacak. Tüm ekiplerimiz hasat tespitle ilgili bölgemize intikal halinde. Diğer yandan işte gördüğünüz gibi şu an ilçe merkezimizde ve ilimizde ciddi bir yağış var. Biz il genelinde tüm okullarımızı tatil ettik."

Ustaoğlu, Sındırgı merkezde şu an tüm okulları açık tuttuklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yine aynı şekilde camilerimiz, misafirhanelerimiz açık durumda. Vatandaşlarımız, en azından bu süre içinde bu kamu kurumlarımızı misafirhanelerimizi ve okullarımızı barınma ihtiyacı noktasında kullanabilirler. Bu noktada da şu an okullarımız açık bir vaziyette. Onu da özellikle ifade etmek istiyorum. Allah'a şükürler olsun. Şu ana kadar herhangi bir can kaybının olmaması tabii ki en önemli tesellimiz. Bizler de vekillerimizle, tüm kurum ve kuruluşlarımızla şu an Sındırgı'dayız. Vatandaşımızın ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik tüm kurumlarımızla hep beraber sahadayız. Ben tekrar tüm milletimize geçmiş olsun diyorum. Rabbim tekrar böyle afetlerden bizleri korusun."

Vali Ustaoğlu'na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey, İsmail Ok ve Ali Taylan Öztaylan, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu ile ilgili kurum müdürleri eşlik etti.