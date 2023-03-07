Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 20:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Depremde hasar gören 6 katlı bina yıkım sırasında böyle çöktü
Diyarbakır'da depremde hasar gören 6 katlı apartman, kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökmeyle birlikte çevreyi toz bulutu kapladı. O anlar kameraya yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve 1'i boş 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır'da, ağır hasarlı yapıların yıkım işlemleri sürdürülüyor.
Bağlar ilçesinde, Şeyh Şamil Mahallesi Karacadağ Caddesi üzerindeki 6 katlı Çelebi 5 Apartmanı, kontrollü yıkım sırasında çöktü.
Çökmeyle birlikte çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar kameraya yansıdı.
Çöken binada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Deprem Diyarbakır
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