Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Cebrail Mahallesi'nde depremde hasar gören Saadet Apartmanı'nın 5. katında bir kedinin mahsur kaldığına yönelik sosyal medyada yer alan yardım çağrısı üzerine harekete geçti.

Ekipler, sepetli vinçle balkondan girdikleri dairede 11 gündür mahsur kalan kediyi depremin 257'inci saatinde kurtardı.

Kediyi kurtardıktan sonra "tatlı kızım" diye severek mama ve su ile besleyen itfaiye çalışanları büyük sevinç yaşadı.