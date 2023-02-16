Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 23:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Depremde 11 gündür mahsur kalan kedi kurtarıldı
Hatay'da depremde hasar alan bir apartmanın 3'üncü katındaki evde mahsur kalan kedi, Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesince 11 gün sonra kurtarıldı.
Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Cebrail Mahallesi'nde depremde hasar gören Saadet Apartmanı'nın 5. katında bir kedinin mahsur kaldığına yönelik sosyal medyada yer alan yardım çağrısı üzerine harekete geçti.
Ekipler, sepetli vinçle balkondan girdikleri dairede 11 gündür mahsur kalan kediyi depremin 257'inci saatinde kurtardı.
Kediyi kurtardıktan sonra "tatlı kızım" diye severek mama ve su ile besleyen itfaiye çalışanları büyük sevinç yaşadı.
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