Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Hatay'ın Arsuz ilçesi açıklarında saat 22.47'de 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem 9,26 kilometre derinlikte meydana geldi.

Arsuz'a 6 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 9,26 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremin ardından herhangi bir ihbar almadıklarını belirterek, "Hasarlı binalar da dahil herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Ekiplerimizin sahada taramaları devam ediyor." dedi.