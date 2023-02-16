Hatay'da 5,1 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Arsuz ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Hatay'ın Arsuz ilçesi açıklarında saat 22.47'de 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem 9,26 kilometre derinlikte meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 16, 2023
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Büyüklük:5.1 (Mw)
Yer:Akdeniz - [08.80 km] Arsuz (Hatay)
Tarih:2023-02-16
Saat:22:47:51 TSİ
Enlem:36.215 N
Boylam:35.783 E
Derinlik:10.77 km
Detay:https://t.co/tmrTqH2Dim@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Arsuz'a 6 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 9,26 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremin ardından herhangi bir ihbar almadıklarını belirterek, "Hasarlı binalar da dahil herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Ekiplerimizin sahada taramaları devam ediyor." dedi.
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