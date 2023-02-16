Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, bugün itibarıyla Kayseri'den deprem bölgelerine 498 tır yardım malzemesi gönderdiklerini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 3 bölgede depolar kurduğunu belirten Esmer, bu illerin Kayseri, Mersin ve Adana olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin birçok yerinden gelen malzemelerin buralarda ayrıştırıldığını dile getiren Esmer, kriz merkezlerinden gelen talepler doğrultusunda malzemeleri deprem bölgelerine ulaştırdıklarını anlattı.

Afet bölgelerinden Kayseri'ye yaklaşık 30 bin depremzede geldiğini söyleyen Esmer, bu kişilerin yurtlarda, kamu misafirhanelerinde, otellerde, okulların pansiyonlarında ve vatandaşların evlerinde misafir edildiğini belirtti.

[Fotoğraf: AA]

73 bina ağır hasarlı

Bu süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün kentteki 2 bin 432 binada hasar tespit çalışması yaptığını ifade eden Esmer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların 73'ünde ağır hasar çıktı. Hasar tespit çalışmaları devam etmekte. Merkezde bulunan 3 konutta ağır hasar var. Yıkılacak düzeyde. Bunların bir tanesini ilgili afet kanununa göre yıkmamız gerekiyor. Onun yasal süreci başlatıldı. Diğer 2'si de biri iki katlı biri dört katlı, onlar da kendi mecrası içinde yıkılacak. Sarız ilçesinde çoğunluğu bireysel 48 konut ile 11 ahırın da ağır hasarlı olduğu tespiti yapıldı. Bunlarla ilgili de yetkililer daha detaylı çalışma yürütüyor."

42 çocuk hastanelerde tedavi görüyor

Kentteki hastanelere 5 bin 150 hastanın başvurduğunu ve bunlardan 619'unun servislerde yatarak tedavi gördüğünü söyleyen Esmer, 233 kişinin de yoğun bakımda olduğunu aktardı.

4 bin 153 kişinin taburcu edildiğini dile getiren Esmer, yaklaşık 50 kişinin hayatını kaybettiğini, bugün itibarıyla hastanelerde 852 kişinin tedavisinin sürdüğünü anlattı.

Bu süreçte 60 çocuğun şehre getirildiğini belirten Esmer, şunları kaydetti:

"Bu çocuklardan aileleri gelenlere kendilerini teslim ettik. Bugün itibarıyla 42 çocuk hastanelerde yatmakta. Bunlardan 10'u isimsiz, kimlik kartları yok. Sosyal hizmetlere de 13 çocuk teslim edildi. Bu çocuklardan 6'sının aileleri geldi, onlara verildi. Kalan 7 çocuktan 2'si isimsiz, 5 çocuğun kimliği belli. Onlar devlet koruması altında. İleriki süreçte aileleriyle buluşmaları sağlanacak. Yine bölgeden 12 kadın, 264 ağır engelli vatandaşımız buraya nakledildi. Bunlar yaşlı düzeyde olan insanlar. Devletin ve özel sektörün ilgili bakımevlerine, merkezlerine bunların da yerleştirilmeleri yapıldı."

9 okul binası yıkılacak

Daha önce depremde performans analizinde 6 okulun durumunu masaya yatırdıklarını söyleyen Esmer, "Bu okullarımızdan bir tanesinde ayrışmalar olduğu belirlendi ve acil yıkılması gereken kamu binaları arasına aldık. Diğer performans analizi sıkıntılı çıkan, şu anda fiziksel olarak baktığınızda çok problem olmasa da bazı çatlakları olan binalar da şüpheli değerlendirilerek eğitim öğretim sürecinin dışına alındı. Önümüzdeki günlerde başlayacak olan eğitim öğretimde de kamuda ve özel okullarda, güvenli okullarda eğitim öğretim sağlansın diye böyle bir çalışma içine de girdik" diye konuştu.

Daha önce boşalttıkları 3 okulla birlikte 9 okulu yıkacaklarını kaydeden Esmer, Sarız'ın afet bölgesi ilan edilmesiyle ilgili bir değerlendirme olduğunu ve bu konuda çalışıldığını da sözlerine ekledi.