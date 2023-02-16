Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde birçok kişi sağ kurtuldu ve birçok kişi de hayatını kaybetti.

İşte hayatını kaybeden insanların sahipsiz kalan hayvanları barınağa getirildi. Hepsi tek tek yoğun bakıma alındı. Veterinerlerin tek amacı onları sağlığına kavuşturmak ve ardından da sahiplendirmek.

Çok büyük bir yıkım yaşandığını söyleyen Veteriner Ahmet Kuşseven, "Sahipsiz kalanlar halihazırda zaten sokak hayvanları. En çok etkilenenlerden biri biliyorsunuz. Çok büyük bir yıkım yaşadılar. Bunu atlatmaları da kolay olmayacaktır." dedi.

"Biz ne kadar iyiysek onlar o kadar iyi oluyor"

Veteriner Can Yeşiltepe de şunları söyledi:

"Gerçekten psikolojileri iyi değil. Çünkü sahiplerinden ayrılmışlar. Aç kalmışlar. Susuz kalmışlar. Nasıl ki biz travma sonrası stres bozukluğu yaşıyoruz aynı şeyi onlar yaşıyor.

Bizim düzelmemizle onların düzelmesi aynı süreç. Biz ne kadar iyiysek onlar o kadar iyi oluyor. Çünkü sahiplerinin yakınlarının bütün davranışlarını ve duygularını algılayarak devam ediyorlar."