Adıyaman'da enkaz altındaki yaralı inek kurtarıldı
Adıyaman'da çiftçi Birgül Tuncay'ın ahırı depremde çöktü, 4 ineğinden 2'si telef oldu, biri kurtarıldı. Çiftçinin bir ineği ise enkaz altında yaralandı. Birgül Tuncay, 'Bircan' adını verdiği ineğine, tehlikeli olmasına rağmen günlerce sürünerek ulaşıp yem ve su verdi. Yaralı inek, jandarma arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyamanlı Birgül Tuncay'ın evi ve ahırı yıkıldı.
4 ineğinden 1'ini ve 1 buzağıyı kurtarmayı başardı ancak 2 ineği telef oldu. 1 inek ise enkaz altında kaldı.
Birgül Tuncay, sürünerek girdiği enkaz altındaki yaralı ineğine günlerce yem ve su götürdü. Onu bu şekilde hayatta tutmayı başardı.
Jandarma ekipleri yaralı ineği kurtardı
Merkeze bağlı Dardağan köyündeki depremzede kadının yardımına jandarma arama kurtarma ekipleri yetişti.
Birgül Tuncay'ın heyecanla takip ettiği çalışmalardan sevindirici haber geldi.
Belinden ve arka ayağından yaralı olan inek tedavi altına alındı.
Bakan Kirişci, enkaz altındaki ineğin kurtulduğunu açıkladı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından, deprem bölgesi Adıyaman'da yetiştiricilik yapan Birgül Tuncay'ın enkaz altındaki ineği Birican hakkında açıklama yaptı.
Kirişci, paylaşımında, "Adıyaman'da yetiştiricimiz Birgül Tuncay'ın enkaz altındaki ineği Birican'ı ekiplerimizin ve diğer kurumlarımızın yoğun uğraşları sonucunda sağ salim kurtardık. Bir canı daha kurtarmak için çalışan herkese teşekkürler" ifadesini kullandı.
Adıyaman’da yetiştiricimiz Birgül Tuncay’ın enkaz altındaki ineği ‘Bircan’ı ekiplerimizin ve diğer kurumlarımızın yoğun uğraşları sonucunda sağ salim kurtardık.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) February 16, 2023
Bir canı daha kurtarmak için çalışan herkese teşekkürler. pic.twitter.com/6ZLMBDxSee