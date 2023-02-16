Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyamanlı Birgül Tuncay'ın evi ve ahırı yıkıldı.

4 ineğinden 1'ini ve 1 buzağıyı kurtarmayı başardı ancak 2 ineği telef oldu. 1 inek ise enkaz altında kaldı.

Birgül Tuncay, sürünerek girdiği enkaz altındaki yaralı ineğine günlerce yem ve su götürdü. Onu bu şekilde hayatta tutmayı başardı.

Jandarma ekipleri yaralı ineği kurtardı

Merkeze bağlı Dardağan köyündeki depremzede kadının yardımına jandarma arama kurtarma ekipleri yetişti.

Birgül Tuncay'ın heyecanla takip ettiği çalışmalardan sevindirici haber geldi.

Belinden ve arka ayağından yaralı olan inek tedavi altına alındı.

Bakan Kirişci, enkaz altındaki ineğin kurtulduğunu açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından, deprem bölgesi Adıyaman'da yetiştiricilik yapan Birgül Tuncay'ın enkaz altındaki ineği Birican hakkında açıklama yaptı.

Kirişci, paylaşımında, "Adıyaman'da yetiştiricimiz Birgül Tuncay'ın enkaz altındaki ineği Birican'ı ekiplerimizin ve diğer kurumlarımızın yoğun uğraşları sonucunda sağ salim kurtardık. Bir canı daha kurtarmak için çalışan herkese teşekkürler" ifadesini kullandı.