Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem için yurt içi ve yurt dışından 213 televizyon kanalı ile 562 radyoda "Türkiye Tek Yürek" kampanyası düzenlendi.

Ortak yayında 115 milyar 146 milyon 528 bin liralık bağış rakamına ulaşıldı.

Bağış kampanyasında ilginç bir olay da yaşandı.

"50 milyar değil 50 bin TL bağışladım"

Oto galeri sahibi Hamit Duras, dün tüm Türkiye'yi heyecanlandırdı. Ancak işin aslı farklıydı. Duras "Türkiye Tek Yürek" kampanyası için bağış yapmak istedi.

Hamit Duras yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kampanyaya telefonla bağlanmak istedim. Mustafa Karataş hocayı aradım, 'Hocam ben de yardım etmek istiyorum siz söyler misiniz' dedim. Ne kadar dedi? Dedim 50 milyar. Ben tabii ki eski paraya göre düşünerek bunu dedim o arada telefonu kapattım. Telefonlar sürekli çalmaya başladı."

Canlı yayında 50 milyar lira bağış yapacağı duyulunca, yakınları Hamit Duras'ı arayarak olup biteni anlatmıştı. Oğlu sosyal medyadan duruma açıklık getirmeye çalıştı.

Bağışlamak istediği rakamı Acun Ilıcalı da yanlış anladı

Duras, Mustafa Hoca'yı tekrar aradığını ve yanlışlık olduğunu, bağışlamak istediği rakamın 50 bin TL olduğunu söyledi.

Ama yanlış anlaşılmalar bununla bitmemişti.

Acun Ilıcalı yanlışlık olduğunu Hamit Duras'în 50 milyar değil 50 milyon TL bağışladığını söyledi. Ancak o da yanlış oldu.

Duras bağışını 100 bin TL'ye çıkardı

Bu hatanın iyi bir sonucu da oldu. Duras, bağış miktarını ikiye katladı. Neyse ki bu defa bağış miktarını doğru ifade etti.

"Ben bu 50 bin lirayı 100 bin liraya çıkartıyorum."

Haber: Yavuzhan Caner

Kamera: Volkan Yazıcı

