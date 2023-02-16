Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, depremin ilk anından itibaren Talaytepe Kapalı Spor Salonunu depremden etkilenen ailelere açtı.

Çocukların yaşadıkları zorlu süreci aşmaları için spor ve oyun temelli sosyal destek çalışması yürüten ekipler, çocukların korkularını atlatmaları, sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla eğitmenler eşliğinde resim, yüz boyaması, akıl ve zeka oyunları gibi etkinlikler yapıyor.

Düzenlenen yarışmalara katılan çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesinde antrenör ve milli sporcu Amine Akçakmak, çocukları eğitsel oyunlar ve sportif faaliyetlerle depremin olumsuz etkilerinden uzaklaştırmaya çalıştıklarını belirtti.

"Çocuklar depremden etkilendi, çoğu evinden uzakta kaldı. Psikolojik olarak etkilenen çocuklara destek olmaya çalışıyoruz. Çocuklarla eğleniyoruz, beraber güzel vakit geçiriyoruz. Deprem psikolojisinden çıkmaları için uğraşıyoruz."

Tesiste ailesiyle birlikte kalan Şenay Alan da yeğeninin etkinlikler sayesinde psikolojik olarak daha iyi bir duruma geldiğini belirtti. 14 yaşındaki Turan Akdeniz de yarışmalara katıldığını, güzel vakit geçirdiğini ifade etti.

Siirt

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü hizmetindeki gezici kütüphane otobüsü Adıyaman'da depremzede çocuklarla buluştu.

Çocukları otobüste ağırlayıp gezici kütüphanenin faaliyetlerine ilişkin bilgiler veren ekipler, çeşitli hediyeler dağıttı.

Ekipler çocuklarla resim yaptı, onlara ikramda bulundu. Etkinliğe deprem bölgesindeki arama kurtarma ekipleri de ilgi gösterdi.