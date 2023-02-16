Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 17:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de midibüs ile kamyon çarpıştı: 23 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, hükümlüleri ceza infaz kurumuna taşıyan midibüs ile kamyon çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 11'i jandarma personeli 23 kişi yaralandı.
Hükümlüleri Tarsus Açık Ceza İnfaz Kurumu'na götüren A.İ'nin kullandığı servis aracı, Alifakı Mahallesi'nde M.T. idaresindeki narenciye yüklü kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ile midibüsteki 11 jandarma personeli ve 10 hükümlü, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Mersin Trafik Kazası
Son Haberler
- 18:18
- 18:17
- 18:12
- 18:12
- 17:55
Sıradaki Haber
İstanbul'un şehir hastaneleri 1693 depremzedeye hizmet verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz