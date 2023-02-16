Depremin yaralarının sarılması için yardımlar sürüyor. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) da bölgede yardım faaliyetlerine başladı.

TRT Haber ekipleri depremin ilk dakikalarından itibaren bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

TRT Erzurum Bölge Müdürlüğü tarafından Elbistan'da oluşturulan mutfak çadırında depremzedelere ve sahada çalışan personele sıcak yemek yardımı yapılıyor.

TRT'nin yardım çadırlarında çorba, sıcak yemek ve çay dağıtılıyor.

''Her şeyin en iyisini vermeye gayret ediyoruz''

TRT Erzurum Bölge Personeli İsmail Keleş, ''TRT Erzurum Müdürlüğü olarak depremin ilk gününden beri depremzedeler ve halkımıza hizmet vermek için bütün ekip ve ekipmanımızla canla başla elimizden gelen her şeyin en iyisini vermeye, hizmet etmeye gayret ediyoruz'' dedi.