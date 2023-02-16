Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 16:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çadır kentlerde salgın önlemi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Deprem bölgesinde kurulan çadır ve konteyner kentlerde hijyen koşullarının sağlanması için ekipler görev başında. Depremzedelerin sağlığı ve çevre temizliği için gereken tüm önlemler alınıyor.
Belediyeler ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler, deprem bölgesindeki çadır ve konteyner kentlerde 24 saat çalışıyor.
Düzenli aralıklarla dezenfeksiyon ve zararlı haşerelere karşı ilaçlama yapılıyor.
Depremzedelerin kaldıkları alanlarda çöpler toplanırken tuvalet ve duşlar da temizleniyor.
Enfeksiyon ve salgın riskine karşı sular klorlanıyor.
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