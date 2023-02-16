Belediyeler ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler, deprem bölgesindeki çadır ve konteyner kentlerde 24 saat çalışıyor.

Düzenli aralıklarla dezenfeksiyon ve zararlı haşerelere karşı ilaçlama yapılıyor.

Depremzedelerin kaldıkları alanlarda çöpler toplanırken tuvalet ve duşlar da temizleniyor.

Enfeksiyon ve salgın riskine karşı sular klorlanıyor.

