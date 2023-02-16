Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin yaşandığı 04.17'de Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerindeki binaların yıkılması, İl Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerinin telsiz konuşmalarına yansıdı.

Depremin yaşandığı saatte görevde olan ve şehirdeki yıkıma ilişkin polis merkezine bilgi veren ekiplerin anonslarında, arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin enkaz bölgelerine sevki için harcadığı çaba ile çevredeki vatandaşların yaşadığı panik de yer aldı.

Depremden hemen sonra polis telsizinden yapılan bazı anonslarda, ''Efendim Gazi Paşa Mahallesi'ndeki bina çöktü, Beyazıtlı Mahallesi'nde çok sayıda bina yıkık durumda efendim, bina altında çok sayıda şahıs var, hal içerisinde patlamalar oluyor'' denildi.