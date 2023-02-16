Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 19:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 13 gözaltı
Terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdikleri belirlenen 13 şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri belirlenen şüphelilerin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması talimatı verildi.
Savcılığın talimatıyla çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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