Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 19:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 ilde düzenlenen operasyonlarda zehir taciri 20 kişi tutuklandı
Sakarya'nın 4 ilçesi ile İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 20'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik, Adapazarı, Serdivan, Akyazı ve Karasu ilçeleri ile İstanbul'da operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 22 zanlı gözaltına alınırken, aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 30 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.
Etiketler: Sakarya Uyuşturucu
Son Haberler
- 19:47
- 19:42
- 19:38
- 19:35
- 19:25
Sıradaki Haber
İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 13 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz