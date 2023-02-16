İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik, Adapazarı, Serdivan, Akyazı ve Karasu ilçeleri ile İstanbul'da operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 22 zanlı gözaltına alınırken, aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 30 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.