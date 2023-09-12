Az Bulutlu 22.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.09.2023 12:43

Deprem bölgesinde yetiştiricilere 43 bin 317 küçükbaş hayvan dağıtıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerde 43 bin 317 küçükbaş hayvan yetiştiricilere teslim edildi.

Deprem bölgesinde yetiştiricilere 43 bin 317 küçükbaş hayvan dağıtıldı

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, hayvanları telef olan yetiştiricilere yönelik dağıtımların tamamlandığını belirterek, sektör adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya teşekkür etti.

Yetiştiricilerin telef olan hayvanlarının 12 Mart'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında ayni olarak karşılandığını kaydeden Çelik, "Bakanlığımızdan aldığımız bilgiye göre, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illeri ile Sivas'ın Gürün ilçesinde il/ilçe hasar tespit komisyonlarınca yürütülen çalışmalar sonucunda hayvan dağıtımı süreci 27 Mayıs'ta başlamış, bugün itibarıyla bölgede 43 bin 317 küçükbaş hayvanın dağıtımı tamamlanmıştır." dedi.

"Devletimiz mağdurun yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir"

Yetiştiricilere bedelsiz hayvan dağıtımının maddi ve manevi yönden değerli olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Devletimiz hem maddi hem de manevi yönden mağdurun yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir. Depremden etkilenen illerimizde yetiştiricilerimizin telef olan küçükbaş hayvanlarının bedelsiz olarak karşılanarak dağıtımının tamamlanması sektörümüz açısından yaraların sarılması noktasında memnuniyet verici olmuştur. Diğer taraftan, bölgenin küçükbaş hayvancılık açısından önemli bir değere sahip olduğunu göz önüne aldığımızda yetiştiricilerin zararlarının telafi edilmesini, maddi anlamdan ziyade manevi olarak da çok değerli buluyoruz. Dolayısıyla sadece deprem bölgesi için değil ülkemizin tamamında çiftçilerimize, yetiştiricilerimize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a ve deprem bölgesinde tarımın yeniden ayağa kaldırılması ve bu manada hayvancılığın canlandırılması için aralıksız çalışan Tarım ve Orman Bakanı'mız Sayın İbrahim Yumaklı ile bakanlığımız personeline sektörümüz adına teşekkürlerimizi arz ediyoruz."

ETİKETLER
Deprem Kahramanmaraş Hayvancılık
Sıradaki Haber
Denize düşen yavru kediyi vatandaşlar kurtardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:50
Çeşme'de otluk alandaki yangın 19 saatte kontrol altına alındı
13:45
Kars'ta tarihi eser kaçakçılarına operasyon
13:42
Libya Başbakanı Dibeybe: Tıbbi yardım taşıyan uçak Bingazi'ye gönderildi
13:31
Avustralya'da elektrikli araç bataryasının yol açtığı yangında 5 araba kül oldu
13:48
Libya Kızılayı'ndan sel nedeniyle yardım çağrısı
13:29
KKTC Cumhurbaşkanı: Dünyayla değil Türk dünyasıyla kucaklaşmayı tercih ediyoruz
Türk bilim insanları, Morca Mağarası'nda keşfedilen yangıç türünü literatüre kazandırdı
Türk bilim insanları, Morca Mağarası'nda keşfedilen yangıç türünü literatüre kazandırdı
FOTO FOKUS
Denize düşen yavru kediyi vatandaşlar kurtardı
Denize düşen yavru kediyi vatandaşlar kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ