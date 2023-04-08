Deprem bölgesinde hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sitesinde yer alan bilgilere göre, deprem bölgesinde yer yer parçalı olmak üzere bulutlu hava hakim olacak.

Elazığ'da ise hafif yağış bekleniyor.

Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artarak Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 5 en yüksek 19 derece derece olacak.

Hatay

Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 9, en yüksek 21 derece derece olması bekleniyor.

Gaziantep

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 6, en yüksek 17 derece olması öngörülüyor.

Malatya

Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük 3, en yüksek 14 derece olması tahmin ediliyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da en düşük hava sıcaklığı 8, en yüksek 18 derece olması öngörülüyor.

Adıyaman

Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 5, en yüksek 17 derece olacağı tahmin ediliyor.

Adana

Adana'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 10, en yüksek 22 derece olması bekleniyor.

Diyarbakır

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 7, en yüksek 18 derece olması tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde yağmur bekleniyor.

Kilis

Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 6, en yüksek 20 derece olarak öngörülüyor.

Elazığ

Elazığ'da hava sıcaklıklarının en düşük 2, en yüksek 15 derece olması tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde hafif yağmur bekleniyor.

Osmaniye

Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 10, en yüksek 22 derece olması bekleniyor.