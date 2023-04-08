Parçalı Bulutlu 10.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
MGM 08.04.2023 07:54

Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesi genelinde bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

Deprem bölgesinde hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sitesinde yer alan bilgilere göre, deprem bölgesinde yer yer parçalı olmak üzere bulutlu hava hakim olacak.

Elazığ'da ise hafif yağış bekleniyor.

Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artarak Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Deprem bölgesinde hava durumu

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 5 en yüksek 19 derece derece olacak.

Hatay

Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 9, en yüksek 21 derece derece olması bekleniyor.

Gaziantep

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 6, en yüksek 17 derece olması öngörülüyor.

Malatya

Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük 3, en yüksek 14 derece olması tahmin ediliyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da en düşük hava sıcaklığı 8, en yüksek 18 derece olması öngörülüyor.

Adıyaman

Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 5, en yüksek 17 derece olacağı tahmin ediliyor.

Adana

Adana'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 10, en yüksek 22 derece olması bekleniyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Diyarbakır

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 7, en yüksek 18 derece olması tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde yağmur bekleniyor.

Kilis

Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 6, en yüksek 20 derece olarak öngörülüyor.

Elazığ

Elazığ'da hava sıcaklıklarının en düşük 2, en yüksek 15 derece olması tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde hafif yağmur bekleniyor.

Osmaniye

Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 10, en yüksek 22 derece olması bekleniyor.

ETİKETLER
Deprem Hava Durumu Meteoroloji
Sıradaki Haber
Kayseri'de minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 10 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:05
Sahra hastanelerinin standartları belirlendi
12:00
Doğu illeri ilkbaharda beyaza büründü
12:03
Amasya'da çocuklar 150 yıllık geleneği sürdürdü
12:00
Kahramanmaraş'ta baharla birlikte çiçekler açtı
11:55
Millet Kütüphanesi'nden ücretsiz üniversiteye hazırlık programı
11:49
100 milyon yavru balık kaynaklara bırakılacak
Baharın müjdecisi leylekler Beyşehir'deki yuvalarına yerleşti
Baharın müjdecisi leylekler Beyşehir'deki yuvalarına yerleşti
FOTO FOKUS
Mehmetçik çocuklarla maç yaptı
Mehmetçik çocuklarla maç yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ