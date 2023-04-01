Deprem bölgesinde hava durumu
Deprem bölgesi genelinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Deprem bölgesindeki illerde 1 haftalık süreçte sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 2, en yüksek 16 derece derece olacak.
Hatay
Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 6, en yüksek 18 derece derece olması bekleniyor.
Gaziantep
Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 1, en yüksek 15 derece olması öngörülüyor.
Malatya
Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük -2, en yüksek 14 derece olması tahmin ediliyor.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da hava sıcaklıklarının en düşük 2, en yüksek 14 derece olması tahmin ediliyor.
Adıyaman
Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 0, en yüksek 13 derece olacağı tahmin ediliyor.
Adana
Adana'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 6, en yüksek 19 derece olması bekleniyor.
Diyarbakır
Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük -1, en yüksek 13 derece olması bekleniyor.
Kilis
Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 2, en yüksek 16 derece olarak öngörülüyor.
Osmaniye
Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 4, en yüksek 18 derece olması bekleniyor.