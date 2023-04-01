Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi 07:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Motoru denize düşen lastik bottaki 7 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motorunun denize düşmesi nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, motoru denize düşen lastik bottaki 7 yabancı uyrukluyu bota alarak karaya çıkardı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler
Son Haberler
- 08:12
- 07:36
- 07:17
- 06:56
- 06:42
Sıradaki Haber
Kars'ta kar ve tipi nedeniyle tırlar yolda kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz