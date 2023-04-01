Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, motoru denize düşen lastik bottaki 7 yabancı uyrukluyu bota alarak karaya çıkardı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.