Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Deprem bölgesinde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede sıcaklıkların Malaya'da -1, Kahramanmaraş'ta 8, Diyarbakır'da 7, Adıyaman'da 7, Osmaniye'de 13, Adana'da 14, Gaziantep'te 8, Şanlıurfa'da 9, Kilis'te 9, Hatay'da 12 derece civarında seyretmesi bekleniyor.