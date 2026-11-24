Küresel denklemin en kritik oyuncularından biri olan enerji meselesi gelişen teknolojiyle birlikte giderek daha stratejik bir hal alıyor. Geldiğimiz noktada ülkelerin sahip olduğu enerji kaynakları kadar bu kaynakları ne kadar doğru, verimli ve maliyet etkin kullandığı da hayli önem kazandı.

Son yıllarda özellikle yenilenebilir enerji alanında attığı adımlarla adından söz ettiren Türkiye, bu yeni dönemde de küresel listenin tepesindeki ülkelerden biri olmayı hedefliyor. Dikkatlerin ‘sıfır emisyon’ üzerinde yoğunlaştığı bu süreçte Ankara, elektrikli araç dendiğinde akla sadece kişisel otomobillerin geldiği algıyı yıkmak istiyor. Uzmanlara göre şehir içi ulaşım otobüsleri, hafif ticari araçlar, lojistikte başroldeki kamyon ve tırlar da gelecek dönemde ‘elektrikli’ olmak zorunda.

Şarj altyapısı ve şebeke yatırımları öne çıkacak

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu’na göre günümüzde her ne kadar elektrikli araç dendiğinde şahısların satın aldığı elektrikli otomobiller akla gelse de bu yakın bir zamanda değişecek.

Sıfır emisyonlu mobilitenin giderek yaygınlaşacağına işaret eden Kumbaroğlu, otobüsler, nakliye ve lojistik sektörünün vazgeçilmezi ticari araçlar, kamyon ve tırların da giderek bu kapsama doğru kayacağını vurguladı.

Türkiye’nin otobüs ve ağır ticari araç üretimindeki deneyiminin elektrikli araç üretimi ve hatta ihracatı için bir temel oluşturabileceğini anlatan Kumbaroğlu, “Bu araçların Türkiye’de daha yaygın kullanılması için bir yol haritası oluşturuluyor. Belediye otobüslerinin garajlarında, dağıtım filolarının lojistik merkezlerinde ve uzun yol kamyonlarının ana güzergahlarda güçlü bir şarj altyapısı kurulması gelecek yılların olmazsa olmazı…” dedi.

Türkiye-Çin iş birliği rol model olabilir

Kumbaroğlu, ülkemizde elektrik talebinin giderek artığını ve bunun ne ölçüde temiz kaynaklardan karşılandığı sorusuna verilecek yanıtın aslında farklı alanları da doğrudan etkilediğinin altını çizdi.

[Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çin Lideri Şi'nin girişimleriyle Ankara-Pekin hattındaki enerji iş birliği daha güçlü hale geliyor.]

Enerjide atılan adımların ülkelerin ihracat kalemini de doğrudan etkileyecek bir dönemin başladığına dikkat çeken Kumbaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye ve Çin farklı alanlarda önemli iş birliklerine imza atıyor. Bu denkleme e-mobilite de girebilir. Çin’in Şenzen kentinde özel araçların yanı sıra şehir içi otobüsler, nakliye ve lojistik olmak üzere neredeyse tüm ulaşım elektrikli. Elektrikli otonom robotaksiler gayet yaygın. Böylece sessiz ve temiz bir ulaşım mümkün oluyor.

Ayrıca araçlardan şebekeye elektrik arzı sağlayan V2G teknolojisi sayesinde Şenzen’de aracınızın bataryasını elektriğin ucuz olduğu saatlerde doldurup talebin yüksek olduğu saatlerde şebekeye geri vererek para kazanmanız da mümkün. Böylece elektrikli araçlar yalnızca enerji tüketen birer ulaşım aracı olmanın ötesine geçip mobil enerji depolama birimleri gibi çalışıyor.

Türkiye belki de Şenzen örneği ile başlayıp daha sonra kendi dinamiklerine göre bir yol haritası izleyebilir. Ancak her koşulda bu ve benzer adımları hızla atmamız şart.”